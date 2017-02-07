Кинорежиссер Павел Лунгин в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя должен быть защищен от цензуры.

Сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные и темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников, могут говорить: «А мы хотим так, мы хотим эдак». Это просто недопустимое положение Павел Лунгин, кинорежиссер

Про депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая является инициатором проверки кинокартины, Лунгин сказал: «Ну мало ли, что она депутатка. Ну и что? У нас каждая кухарка может управлять государством. Ну и что делать?»

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года. Наталья Поклонская просит не допускать фильм до проката. После того как прокуратура Санкт-Петербурга проверила размещенный в интернете трейлер и заявила, что никаких нарушений в этих материалах не обнаружено, она отправила повторный запрос на проверку сценария картины.