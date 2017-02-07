Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье, передает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, побои в отношении близких родственников переходят из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Впервые с таким предложением 27 июля выступила сенатор Елена Мизулина. Она предложила исключить побои в отношении родственников и членов семьи из числа преступлений и перевести их в разряд административных правонарушений.