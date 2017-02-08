Росавиация лишила сертификатов эксплуатанта сразу две авиакомпании — «Бурятские авиалинии» и «Пионер — региональные авиалинии». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Лицензию «Бурятских авиалиний» аннулировали за то, что перевозчик выполнял полеты на самолете Ан-24РВ с истекшим сроком работы одного из двигателей. Перелет составил 15 часов. Такая же проблема выявилась и у вертолета Ми-8ТВ с перелетом в 6 часов. При этом «Пионер — региональные авиалинии» также использовала Ан-24РВ и самолеты некоторых других авиалиний, не включенных в ее собственный сертификат.

В Росавиации подчеркнули, что компании нарушили нормы летной годности, которые напрямую влияют на безопасность пассажиров. Предполагается, что отзыв лицензий позволил избежать серьезных авиационных происшествий.