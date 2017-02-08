В России вновь обострилась проблема нехватки препаратов для ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным сайта движения «Пациентский контроль», за декабрь–январь на дефицит лекарств пожаловались 49 человек из разных регионов страны, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период на стыке 2015 и 2016 годов. Обращения поступали из Москвы, Волгограда, Новосибирска, Челябинска, Владивостока, Бийска и Йошкар-Олы, а также из Ленинградской области, Краснодарского края и Башкирии.

По словам пациентов, им либо советуют покупать необходимые препараты самостоятельно, либо меняют схему лечения без соответствующих медицинских показаний, что может привести к побочным эффектам.

В Росздравнадзоре ранее уже заявляли о готовности работать с такими жалобами, но при этом отмечали, что их пока в принципе не поступало. В «Пациентском контроле» полагают, что руководство регулятора не в курсе проблемы из-за того, что обращения перенаправляются в региональные ведомства. При этом с 1 января 2017 года они больше не отвечают за закупки лекарств против ВИЧ: теперь их централизованно проводит Минздрав.