Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить создателей картины от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и защитить их от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также собственное заявление в Генпрокуратуру подал адвокат Учителя — Константин Добрынин. Он просит проверить, были ли у Поклонской законные основания для запуска прокурорской проверки фильма «Матильда» и обвинения создателей картины в совершении преступлений. Кроме того, он обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности организации «Христианское государство — Святая Русь». Его представители обещают применять «радикальнейшие методы борьбы с беззаконием и безумием» за «любое положительное указание на фильм „Матильда“».

Фильм «Матильда» рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года. Наталья Поклонская просит не допускать фильм до проката. После того как прокуратура Санкт-Петербурга проверила размещенный в интернете трейлер и заявила, что никаких нарушений в этих материалах не обнаружено, она отправила повторный запрос на проверку сценария картины. Одновременно с этим появились православные активисты, призывающие сжигать кинотеатры, которые согласятся показать фильм.