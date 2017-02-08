Ленинский районный суд Кирова в среду, 8 февраля, вынес обвинительный приговор по делу о хищении имущества предприятия «Кировлес». Об этом сообщает «Медиазона». Фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова признали виновными.

Судья Алексей Втюрин приговорил Алексея Навального к пяти годам условного заключения, Офицерова — к четырем годам условно.

Уплаченный по первому приговору штраф суд в новом приговоре засчитал в качестве уже выплаченного.

Навальный заявил журналистам, что он уверен в отмене приговора «в кратчайшие сроки». Он добавил, что его защита обратилась в кабинет министров при Европейском суде по правам человека, который взял под контроль ситуацию с делом «Кировлеса».

Оппозиционер также заявил, что основная часть приговора, который озвучил Втюрин, дословно повторяет текст приговора по первому делу «Кировлеса». Глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил «Медиазоне», что «обвинительный приговор, несомненно, будет обжалован».

Ранее сообщалось, что Алексея Навального и Петра Офицерова признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес».

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство.

При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.