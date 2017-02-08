Министерство финансов России предложило внести поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие акцизный сбор за продажу спиртосодержащей косметики, парфюмерии и бытовой химии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Проект закона вскоре опубликуют для общественного обсуждения. Ожидается, что он вступит в силу в июле 2017 года.

Инициативу разработали для «противодействия употреблению населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях» и усиления контроля за реализацией этих категорий товаров, говорится в документе.

В законопроекте не отмечается, какую ставку введут для парфюмерии, косметики и бытовой химии. Отмечается, что она станет единой для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В декабре 2016 года в больницы Иркутска попали десятки человек с отравлением суррогатным алкоголем. Они выпили спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». По последним данным, от отравления погибли 78 человек. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.