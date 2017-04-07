Обновлено: суд арестовал всех подозреваемых в подготовке теракта

7 апреля Невский районный суд Петербурга рассматривает ходатайства следствия об аресте шести человек, которых следствие считает соучастниками предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает «Медиазона».

Для 23-летнего уроженца Узбекистана Азамжона Махмудова, задержанного в квартире дома на Товарищеском проспекте, судья избрала меру пресечения в виде ареста. В ходе слушания представитель Следственного комитета отметил, что в квартире, где жил Махмудов, обнаружили самодельное взрывное устройство, похожее на бомбу, которая взорвалась в петербургском метро 3 апреля.

Ранее Басманный суд арестовал двух других возможных соучастников теракта, задержанных в Москве.

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 14 человек. В городе объявили трехдневный траур.

UPD (18:26): Суд также арестовал граждан Киргизии Ибрагибжона Ерматова и Дилмурода Муидинова, задержанных в квартире на Товарищеском проспекте.

UPD (19:03): Около 18:59 суд объявил об аресте еще одного возможного соучастника террориста, 39-летнего гражданина Узбекистана Сейфуллы Хакимова.

UPD (20:11): Суд арестовал всех задержанных по делу о теракте до 2 июня.