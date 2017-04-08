25-летнего преподавателя математики Дмитрия Богатова, задержанного по делу о призывах к массовым беспорядкам в Москве, теперь обвиняют еще и в призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Богатова, его подзащитный проходит по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с помощью интернета. Эти действия наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности сроком до пяти лет.

В связи с новым обвинением следствие снова обратилось в суд для избрания Богатову меры пресечения. Заседание назначено на 8 апреля. Накануне его отпустили под подписку о невыезде.

В ночь с 5 на 6 апреля в квартире Дмитрия Богатова прошли обыски. Полиция изъяла все находившиеся в доме компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны, включая технику, принадлежащую супруге подозреваемого. По версии следствия, именно Богатов призывал пользователей YouTube и социальных сетей выйти на Красную площадь в Москве и на центральные улицы в других городах России, чтобы провести не согласованные с властями акции протеста против коррупции и действующего в стране режима. Сам он свою причастность к этим призывам отрицает.