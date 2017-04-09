Поздно вечером в субботу, 8 апреля, на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись электропоезд, который следовал по маршруту Москва-Усово, и двигавшийся следом за ним пассажирский поезд Москва-Брест. Об этом сообщает управление МЧС по Москве.

Госпитализированы 16 человек, в том числе ребенок. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии. В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона. Движение по железной дороге на участке, где произошла авария, остановлено.

Столичные власти выделили 10 автобусов с бесплатным проездом до Одинцово. По сообщению МЧС, движение на железной дороге восстановят к семи часам утра.

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Первая электричка пойдет по Белорусскому направлению по расписанию — в 4:40. Об этом журналистам рассказал начальник столичного главка МЧС России Илья Денисов.

«По информации ОАО „РЖД“ первая электричка в 4:40 утра пойдет по расписанию», — заявил Денисов.

В пресс-службе «РЖД» «Интерфаксу» сообщили, что за медицинской помощью обратились 50 человек. Собеседник агентства отметил, что в результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда,.