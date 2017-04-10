Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», предлагающий запретить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет. Текст документа размещен на сайте нижней палаты парламента.

Милонов хочет распространить действие закона на всех лиц моложе 14 лет вне зависимости от гражданства. Депутат предлагает проводить регистрацию в социальных сетях исключительно по удостоверению личности, позволяющему установить возраст пользователя.

Также в законопроекте предлагается запретить регистрироваться в соцсетях под вымышленными именами и никами и распространять скриншоты переписок без разрешения их участников.