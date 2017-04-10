Политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального освободили после 15 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции во время митинга 26 марта. Об этом со ссылкой на главу избирательного штаба Навального Леонида Волкова сообщает «Дождь».

Навальный находился в спецприемнике № 2, откуда его сначала отвезли в ОВД «Коньково», а затем выпустили, заявил Волков.

У спецприемника, где содержали политика, задержали троих человек с плакатами, рассказал фотограф телеканала RTVi Алексей Абанин.

Какие-то ребятки начали пикетировать спецприемник, откуда Навальный должен выйти. Из сразу задержали собственно pic.twitter.com/IT6zeeSTvb — Алексей Абанин (@aban_in) 10 April 2017

Навального задержали 26 марта в центре Москвы на антикоррупционной акции. Суд арестовал его на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей за организацию митинга.

Акции против коррупции 26 марта прошли в десятках регионов России. На митинге в Москве задержали более тысячи человек.