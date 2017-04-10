Роскомнадзор потребовал заблокировать работу приложения Zello в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, провайдеры должны будут ограничить доступ к серверам, которые использует мессенджер. Поводом для блокировки стал отказ Zello регистрироваться в качестве организатора распространения информации.

«В течение пяти рабочих дней со дня получения требования Роскомнадзора организатор распространения информации обязан направить в адрес надзорной службы уведомление, содержащее требуемую информацию. От компании Zello Inc. уведомление в установленный срок не поступило», — говорится в сообщении.

Приложение Zello работает по принципу рации. Пользователи с помощью него могут записывать голосовые сообщения и отправлять друг другу или в общие каналы. Приложение пользуется популярностью у дальнобойщиков и ряда таксопарков.