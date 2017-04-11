Онлайн-издание «Медиазона» обратилось в Пресненский суд Москвы с жалобой на незаконное бездействие министерства иностранных дел. Об этом сообщает агентство «РБК».

По словам главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, МИД отказался предоставить СМИ информацию о встречах посла России в США Сергея Кисляка. Издание интересовали встречи Кисляка с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост генерального прокурора США, а также с советником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Также журналисты запрашивали данные о контактах бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с россиянами.

Представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на запрос «Медиазоны». Тогда издание направило письмо в ведомство по почте. На него пришел ответ, что «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона не могут предаваться огласке без согласия всех их участников».

Редакция «Медиазоны» считает, что такой ответ противоречит закону «О СМИ». Он позволяет не раскрывать только информацию, которая составляет государственную, коммерческую или иную охраняемую тайну. Издание просит суд обязать МИД дать содержательный ответ на запрос.