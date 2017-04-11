В декабре 2016 года предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро Акбаржона Джалилова депортировали из Турции. Об этом сообщает местная газета Yeni Akit и агентство «РБК».

По предварительным данным, он приехал в Турцию в ноябре 2015 года и пробыл там 13 месяцев. В декабре Джалилов хотел покинуть страну через Анталью. Тогда выяснилось, что он превысил сроки легального пребывания в Турции. Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант.

Ранее знакомые Джалилова рассказали агентству Reuters, что он действительно посещал Турцию перед терактом в петербургском метро. При этом они уточнили, что не знают точно, был ли Джалилов в соседней Сирии.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. От него погибли 14 человек. Еще около 50 пострадали. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.