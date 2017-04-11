Жанна Ким, владелица ресторана Elements, подала иск на 1,5 миллиона рублей к экс-полицейским, не предотвратившим перестрелку у заведения на улице Рочдельской. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Во вторник, 11 апреля, Пресненский районный суд города начал рассматривать первое дело о конфликте в ресторане. Фигурантами дела стали экс- оперуполномоченный ОВД «Пресненский» Ильдар Шакиров, его бывший начальник Денис Ромашкин и участковый Ринат Зиннатулин.

Вечером 14 декабря 2015 года они приехали в Elements по вызову Ким, однако сторона обвинения утверждает, что они не предприняли никаких действий для предотвращения стрельбы.

В декабре 2015 года возле ресторана произошла перестрелка, результатом которой стало задержание Захария Калашова (Шакро Молодого).