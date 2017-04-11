На Ярославском вокзале в Москве поезд сбил мужчину. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

По словам представителя пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в результате инцидента человек погиб. Причины происшествия устанавливаются.

«В связи с данным инцидентом возможны незначительные задержки пригородных поездов на данном направлении», — говорится в сообщении на сайте Московской железной дороги. Там отмечается, что инцидент произошел на восьмом пути электропоезда № 6841 Фрязино-Москва.