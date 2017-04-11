Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков обвинил газету The New York Times в плагиате статьи российского издания. Об этом сообщается на странице Колпакова в Facebook. Получившийся в результате материал вошел в серию статей о влиянии России на политику других стран, которая получила Пулитцеровскую премию в номинации «Международный репортаж».

Речь идет о публикации Эндрю Крамера «Как Россия вербует элитных хакеров на свою кибервойну». По словам главного редактора, для помощи в написании текста Крамер обратился к специальному корреспонденту издания Даниилу Туровскому, а когда он вышел, «стало ясно, что она основана на двух репортажах Дани» — «Грузить по полной программе» о том, как «Ростех» пытался приобрести оборудование для DDoS-атак и «Российские вооруженные киберсилы».

«Фактура буквально позаимствована из материалов Дани. Вплоть до того, что реплики одного из героев переведены на английский слово в слово. Мы, кстати, знаем от самого героя, что он не очень хотел общаться с NYT — и, скорее всего, Крамеру не удалось получить от него нужные цитаты. Кроме того, с трудом могу себе представить человека, который со всеми журналистами разговаривает одинаковыми фразами», — утверждает Колпаков.

Главный редактор отметил, что он обсудил свое предположение с руководителем московского бюро Нейлом Макфарквхаром и с международным редактором газеты Майклом Слакманом, однако они отвергли обвинения в плагиате. «Эндрю долгое время был и остается надежным корреспондентом, который всегда демонстрировал приверженность к высочайшим этическим стандартам, — как, я уверен, и в этом случае», — цитирует Слакмана Колпаков.

Теперь «Медуза» попросила «одного из наших коллег», который не работает на издание, провести независимую экспертизу текста Крамера. «Если независимая экспертиза подтвердит наши догадки, мы обратимся в оргкомитет Пулитцеровской премии», — отметил Колпаков, подчеркнув, что ему «не хочется, чтобы кого-то лишали премии, но меня устроит, если этот текст исключат из списка награжденных».

Туровский обратил внимание на то, что в своем материале Крамер «целиком пересказал два текста, вышедших на „Медузе“» еще в декабре 2016 года.

Крамер в комментариях к посту заявил, что говорил с ним о намерении повторить шаги Туровского в написании своей статьи и сослаться на «Медузу», что и было сделано. Он отверг предположение корреспондента о том, что полностью пересказал его тексты, отметив, что использовал в своей статьи информацию и других журналистов.

Колпаков сказал Крамеру, что не может обнаружить в его тексте ссылку текст Туровского, который он использовал. Крамер не стал отвечать на этот вопрос.