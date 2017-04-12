Еще один пострадавший от теракта в метро в Санкт-Петербурге умер в больнице. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Анну Митянину, отказавшуюся назвать имя скончавшегося пациента.

Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 15 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова.

ТАСС уточняет, что 11 апреля пострадавшими от теракта в петербургском метро значились 102 человека. 51 человек из них, в том числе один ребенок, находился в лечебных учреждениях.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.