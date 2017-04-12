Добавлена информация об отзыве законопроета

Партия «Единая Россия» попросила снять с рассмотрения Государственной думы повторно внесенный депутатами фракции Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом со ссылкой на секретаря генерального совета партии Сергея Неверова сообщает ТАСС.

«Данный вопрос не обсуждался ни на фракции, ни на экспертной группе, и, как правило, такие инициативы, которые не обсуждались у нас, не имеют перспективы прохождения», — заявил Неверов.

Он отметил, что «инициативы, которые затрагивают большое количество людей, какие-то другие вопросы, конечно, должны обсуждаться перед внесением на фракции. Поэтому мы, естественно, не поддерживаем подобные действия наших коллег и им по этому поводу уже сделано замечание», — подчеркнул политик.

UPD (15:32): Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал ТАСС, что внесенный законопроект о полномочиях полицейских отозвали. «Законопроект отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции „Единая Россия“», — заявил Пискарев.

Пискарев и Валеев повторно внесли законопроект 11 апреля. Его уже предлагали на рассмотрение Госдумы в 2015 году. Документ предусматривает расширение полномочий полиции, позволяя ей в некоторых случаях применять оружие в толпе людей и вскрывать автомобили.

Госдума не стала рассматривать предыдущий вариант законопроекта, он ожидает обсуждения в профильном комитете по безопасности и противодействию коррупции, который возглавляет Пискарев.