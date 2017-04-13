Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове был задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев. Об этом сообщают «Свободные новости».

Мальцев успел заснять и опубликовать момент, когда оперативники взламывали дверь его квартиры резаком-болгаркой. Ему отключили связь непосредственно перед обыском.

Сейчас в квартире оппозиционера проводят обыск сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Оперативники предъявили Мальцеву постановление Басманного суда Москвы об обыске в рамках уголовного дела. По какой статье возбуждено дело, не разглашается.

«ОВД-Инфо» сообщает, что обыск также прошел у соратника Мальцева Сергея Окунева и еще одного соведущего блога «Артподготовка».