Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман подал исковое заявление в отношении газеты «Ведомости» в связи со статьей о русской мафии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда. Соответчиком по иску проходит автор статьи Иван Васильев.

Истец просит признать опубликованную газетой информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Бизнесмен также просит обязать ответчика напечатать опровержение в печатном и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания.

В статье издания, опубликованной под заголовком «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о „русской мафии“», сообщается об уголовном деле о выводе денег из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, с которой связан бизнес Фридмана и его партнера Ваги Енгибаряна.

Предварительное разбирательство по делу планируется начать 24 апреля.