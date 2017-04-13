Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить почти 3 миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в 2004 году в теракте в Беслане. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд присудил 400 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 миллиона евро. Кроме того, Россия должна будет заплатить еще 88 тысяч евро для возмещения судебных расходов.

ЕСПЧ заключил, что власти России не смогли обеспечить полноценное расследование причин гибели заложников в бесланской школе. В решении суда, однако, прямо не утверждается, что штурм здания привел к дополнительным жертвам.

В конце 2015 года в России приняли закон, разрешающий Конституционному суду полностью или частично отклонять решения ЕСПЧ, если они приводят к расхождениям с Конституцией. Например, КС разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ компенсацию по «делу ЮКОСа».