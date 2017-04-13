Архивные документы, посвященные музейным распродажам Эрмитажа в 1920-е и 1930-е годы, признали секретными. Документы запретили к продаже и изданию, изъяли из книжных киосков и запретили на них ссылаться, написал на своей странице в фейсбуке сотрудник музея Алексей Ларионов.

По его словам, это решение приняла проверочная комиссия Минкультуры, работавшая в Эрмитаже несколько недель назад.

Запрещенная серия книг называется «Страницы истории Эрмитажа». Последний опубликованный сборник из этой серии посвятили музейным распродажам в 1930–1931 годах.

«Можно сколько угодно изумляться: какой смысл заново засекречивать факты, давно ставшие общеизвестными? Что толку изымать из продажи книги, свободно продававшиеся годами, разошедшиеся по библиотекам, частично даже вывешенные в интернете? И гадать, что за этим стоит — бюрократическое безумие или параноидальное стремление переписать историю?», — написал Ларионов.

В пресс-службе музея не стали комментировать эту информацию. Официальный комментарий опубликуют на сайте Эрмитажа позднее.