Российские власти собираются увеличить годовой бюджет президентских грантов в полтора раза — с 4,5 до 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «РБК».

Финансирование хотят увеличить, чтобы расширить географию конкурса и количество его участников. «Гранты не должны заменять систему государственного финансирования, их задача — стимулировать активность, доходить до маленьких населенных пунктов и небольших организаций», — пояснил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, который участвовал в заседании координационного комитета по проведению конкурса.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко уже поддержал инициативу по увеличению бюджета грантов.

Ранее СМИ сообщили о том, что российские власти решили реформировать систему предоставления президентских грантов. В новой системе вместо девяти будет один грантооператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. Он будет оценивать заявки по десяти критериям. Деньги между прошедшими отбор НКО будут распределять в два захода, а не в четыре, как раньше. Первый конкурс запустят уже в апреле — после того, как президент России Владимир Путин официально утвердит новую систему предоставления грантов НКО.