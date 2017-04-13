Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку на 7,9 % — со 190 до 205 рублей за пол-литра. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны. С другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции», — заявили в министерстве.

По словам Натальи Платоновой, пресс-секретаря курирующего алкогольную отрасль вице-премьера Александра Хлопонина, «205 рублей — это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».

В январе 2017 года Минфин предложил увеличить минимальную цену на водку до 219 рублей за бутылку. В ведомстве предложение объяснили выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. В феврале министерство скорректировало цену до 205 рублей.