В Москве по обвинению в нападении на полицейских во время антикоррупционного митинга на Тверской 26 марта задержали четырех человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Задержаны Александр Шпаков 1977 года рождения, Станислав Зимовец 1985 года рождения, Юрий Кулий 1989 года рождения и Андрей Косых 1986 года рождения. Следствие предполагает, что они били полицейских в лицо руками и ногами, а также бросали кирпичи в бойцов Нацгвардии.

«Например, Шпаков, находясь на улице Тверской и пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции. Косых нанес удар в голову сотруднику полиции у перехода метро Тверская, затем уже в районе улицы Малая Дмитровка — удар ногой полицейскому в голову, от которого потерпевший упал и потерял сознание. Зимовец, находясь вблизи Пушкинской площади, бросил кирпич в спину сотрудника Росгвардии, после этого скрылся в толпе, переоделся с целью конспирации, спрятал куртку в рюкзак, достал травматический пистолет и вернулся к месту событий, продолжая провоцировать присутствующих на незаконные действия. Кулий совершил нападение на сотрудника полиции», — утверждается в материале СК.

В ведомстве заявляют, что на обвиняемых собраны «неопровержимые доказательства», включая видеозаписи, которые подтверждают «вину фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им преступлениях». Косых и Кулий, говорится в материале, «добровольно дали подробные показания по обстоятельствам преступлений и признали вину в полном объеме».

На задержанных завели уголовные дела по статьям 213, 317, 318 Уголовного кодекса России (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти).

«Следственный комитет отмечает, что организаторы незаконного мероприятия вводили граждан в заблуждение, утверждая, что акция согласована с властями города в установленном порядке. В ходе следствия эта информация находит свое подтверждение», — говорится в сообщении СК.

Ранее в четверг, 13 апреля, в Саратове по подозрению в нападении на сотрудника полиции на митинге в Москве 26 марта задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В нем рассказывается о созданной политиком схеме по владению и управлению особняками, яхтами, агропромышленными компаниями и винодельнями в России и за рубежом через сеть благотворительных организаций и доверенных лиц

26 марта в стране состоялись антикоррупционные митинги под лозунгом «Он нам не Димон», участники которых призывали власти расследовать факты, упомянутые в отчете ФБК. Сам Медведев отреагировал на расследование лишь 4 апреля.