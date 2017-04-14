«Новая газета» опубликовала заявление редакции о призывах к расправе над журналистами, которые прозвучали, как считают в издании, во время собрания исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни 3 апреля. Об этом сообщается на сайте газеты.

Собрание, прошедшее в центральной мечете Грозного, созвали в связи с публикацией издания о преследованиях геев в республике, в которой говорилась о «массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией». На мероприятие пришли 15 тысяч человек.

На собрании была принята резолюция, в которой говорится о нанесении «оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев» и их вере. «Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — сообщается в документе.

В обращении «Новой газеты» говорится, что редакции очевидно, что «резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами». Журналисты требуют оценить документ «с точки зрения российского права». Они также призывают российские власти «сделать все возможное, чтобы пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к журналистам, выполняющим свои профессиональные обязанности».

«Молчание и бездействие в такой ситуации делают всех, кто способен хоть что-то предпринять, соучастниками. Именно поэтому „Новая газета“ продолжает работать в Чечне. Но мы очень хорошо понимаем, какую высокую цену можем заплатить. Нерасследованные убийства наших коллег — Анны Политковской и Натальи Эстемировой — очевидное доказательство», — отмечается в заявлении.

После публикации заявления сайт издания работал с перебоями. Специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин заявил, что после публикации материала на сайт издания пошла «мощная DDOS-атака».

«Все это вряд ли случайно. С первых же дней, когда сотрудникам газеты стали поступать угрозы, начались перебои и с мобильной связью — причем исключительно в том „квадрате“, где находится редакция. Начиная с понедельника, 10 апреля, звонки с корпоративных номеров сотрудников обрываются после первых секунд разговора. За пределами здания связь снова возобновляется. Назвать это можно не иначе как демонстративной психологической атакой», — утверждает журналист.