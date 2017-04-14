В четверг, 13 апреля, в Москве скончался альпака Козя, проживавший на ферме «Российские альпака» в Куркине. Животное не вынесло экстренного переселения на новое место из-за конфликта владельцев площадки с управой. Об этом сообщается на официальном сайте фермы.

❗️ВАЖНЫЙ ПОСТ. Обязательно прочитайте пост на сайте❗️Дорогие друзья, этот пост для ввода Вас в ситуацию, а более развёрнутый текст есть на нашем сайте. Ссылка в шапке профиля Инстаграм. Там же будут ссылки на СМИ, прикреплённые документы и тд. Краткая информация: ❗️10.04.2017г. В грубой форме начали снос домиков Альпак. ❗️к утру 11.04.2017 Альпак удалось отвезти на новое место❗️сегодня, к огромному сожалению в стране стало на одну альпаку меньше! Ветеринары приложили максимум усилий, но к сожалению из-за перенесенного стресса Альпаки по кличке Козя не стало. ❗️благодарим Вас , за Ваши звонки/сообщения. ❗️Друзья, данная ситуация никак не должна оставаться без огласки. Просим Вас распространить данную информацию. Может быть среди Вас или Ваших знакомых есть юрист, который сталкивался с подобным. Спасибо!‼️ Мы все время писали и мэру, и президенту, и в Министерство Культуры и куда только не писали. Но Вы ведь сами понимаете, они ж по пояс в работе и до них не дозвониться. И практически не достучаться. А если и достукиваешься, то по факту мало кто полностью отдаётся работе. Понятное дело если они друг-другу звонят на личные номера, то им проще. А когда попадаешь на заместителей заместителей или помощников помощника, то там уже как иглу в стоге сена искать. ‼️

Публикация от Российские Альпаки (@russian_alpacas)

Вскрытие показало, что из-за стрессовой ситуации у альпака начались проблемы с пищеварением и произошла закупорка. Спасти животное ветеринарам не удалось.

Представители фермы винят в произошедшем местные власти — в частности, замглавы управы Куркино Енока Акопова. По их мнению, именно его «аморальные действия», направленные на досрочное выселение площадки, привели к гибели животного.