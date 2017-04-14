В четверг, 13 апреля, в Москве скончался альпака Козя, проживавший на ферме «Российские альпака» в Куркине. Животное не вынесло экстренного переселения на новое место из-за конфликта владельцев площадки с управой. Об этом сообщается на официальном сайте фермы.

Вскрытие показало, что из-за стрессовой ситуации у альпака начались проблемы с пищеварением и произошла закупорка. Спасти животное ветеринарам не удалось.

Представители фермы винят в произошедшем местные власти — в частности, замглавы управы Куркино Енока Акопова. По их мнению, именно его «аморальные действия», направленные на досрочное выселение площадки, привели к гибели животного.

