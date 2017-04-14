В России утвердили правила ведения регистра инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом для создания федеральных и региональных баз для оказания медпомощи заболевшим. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.

Федеральные списки будет вести министерство здравоохранение, а региональные местные власти. В них попадут лица, находящиеся на обслуживании в медицинских учреждениях. В регистрах будет представлена информация о страховом номере обязательного пенсионного страхования пациента, его полное имя, дата и место рождения, пол, адрес, паспортные данные, диагноз, сведения об инвалидности и изменениях в состоянии здоровья, оказанной ранее медпомощи и назначении лекарств, а также дата включения в список.

ВИЧ-инфицированные и больные туберкулезом, которым диагноз поставили до вступления постановления в силу , должны быть включены в региональный регистр до 1 июля 2017 года. Остальных пациентов будут регистрировать в системе по мере обращения в больницы и поликлиники.

Предполагается, что создание единой базы позволит решить проблему с бесперебойным обеспечением заболевших лекарствами. Ранее Минздрав уже признал, что в поставках некоторых препаратов для ВИЧ-инфицированных наблюдаются сбои.