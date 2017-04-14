В правительстве вернулись к идее создания специальной сети связи для нужд обороны. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Из законопроекта «Об интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка» следует, что новая сеть представляет собой «выделенную структуру для госорганов и спецслужб» без соединений с сетями общего доступа, «в том числе [с сетями] иностранных государств». При ее создании планируется использовать только «доверенное» оборудование и программное обеспечение.

К организации резервной системы связи привлекут частных операторов и телекоммуникационные компании. В частности, их обяжут «формировать избыток в размере не менее 10 %» при закладке волоконно-оптических линий связи. «Выбранным компаниям придется в обязательном порядке заключить контракт с госорганом, который уполномочат создавать ИСС, либо доказать „отсутствие технической возможности“ это сделать», — пишет газета. Устанавливать цены на услуги будет Федеральная антимонопольная служба.

По предварительным оценкам, разработка новой сети обойдется государству в 900 миллиардов рублей.

Сейчас разработанный Минкомсвязью законопроект проходит согласование в профильных ведомствах. Предполагается, что новый закон вступит в силу в июле 2018 года.

О том, что России нужно создать сеть для спецсвязи и нужд обороны, в ФСБ докладывали Владимиру Путину еще в 2013 году. Соответствующий законопроект был разработан Минкомсвязью в 2015 году. Однако тогда проект не получил одобрения в ведомстве.