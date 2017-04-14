Ассоциация «Голос» попросила президента Владимира Путина и руководителей администрации Кремля и Центральной избирательной комиссии «высказать недвусмысленную позицию о недопустимости вмешательства администраций всех уровней в избирательный процесс». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Голос» обратил внимание на материалы СМИ об участии администрации президента «в подборе и согласовании политконсультантов и политтехнологов» для ведения избирательных кампаний действующих глав регионов, назначенных временно исполняющими обязанности губернаторов и на муниципальных выборах в Москве.

«Голос» просит ответить, существуют ли такие согласования и на каком основании и за чей счет они происходят. Также ассоциация интересуется, как подбор и согласование консультантов могут быть связаны с обеспечением деятельности президента. Аналогичные вопросы адресовали в Генпрокуратуру.

«До сих пор эта информация не была опровергнута, что дает основания считать ее соответствующей действительности. Более того, по имеющейся информации в ряде регионов некоторые из упомянутых политконсультантов уже приступили к работе», — говорится в заявлении «Голоса».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что администрация президента начала отбор политконсультантов для выборов губернаторов регионов, которые пройдут в сентябре 2017 года. По информации издания, политтехнологов назначают по рекомендации внутриполитического блока администрации президента. При этом в Пермском крае компанию выбрали по совету московской мэрии. Для московских выборов политконсультанты уже определены.