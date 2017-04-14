Санкт-Петербургский гарнизонный суд арестовал курсанта Военно-космической академии Вадима Осипова. Курсанта обвинили в содействии терроризму из-за его высказываний о теракте в петербургском метро, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в электронной переписке со своим другом Осипов заявил, что теракт в метро был недостаточно эффективен. Он добавил, что более действенным был бы взрыв на плацу во время построения.

Друзья Осипова считают, что молодой человек неудачно пошутил. «Это была шутка. Он постоянно так шутил. Это была его особая манера. Всегда был черный юмор. Такой стиль», — рассказал друг курсанта.

Следствие считает, что Осипов «вынашивал экстремистскую идеологию» и «планировал захватить оружейную комнату в своем училище». Курсанта арестовали до 9 июня, его интересы в суде представляет государственный защитник.