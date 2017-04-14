Судья московского Тверского районного суда Алексей Стеклиев распорядился арестовать на 15 суток оппозиционного политика Вячеслава Мальцева по административному протоколу о неповиновении полиции на антикоррупционном митинге 26 марта в столице. Об этом сообщает «Медиазона».

Стеклиев не стал удовлетворять просьбу защиты вызвать в суд полицейских, которые задерживали Мальцева и составляли протокол. Ранее на 15 суток также арестовали соратника политика Константина Зеленина. На него также составлен протокол о неповиновении полицейским.

Протокол против Мальцева составили к 14 апреля, то есть спустя две с половиной недели после акции в Москве. Мальцева задержали в Саратове за день до этого, в его квартире провели обыск в рамках уголовного дела о нападении на полицейского на митинге. Официально о статусе Мальцева в этом деле не сообщается.