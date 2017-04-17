Полиция заблокировала на МКАД в районе подмосковного Реутова колонну протестующих дальнобойщиков, сообщает «Медиазона». Водители фур собрались на парковке торгового центра «Шоколад» на 2-м километре кольцевой автодороги.

По словам руководителя московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергея Рудометкина, сейчас там находятся 29 машин дальнобойщиков и вдвое больше патрульных автомобилей полиции.

Полицейские требуют, чтобы протестующие освободили парковку, которая, как они утверждают, является частной территорией. Дальнобойщики намерены попробовать договориться с администрацией торгового центра.

Дальнобойщики проводят всероссийский протест против «Платона» — системы сбора платежей с большегрузных машин. С 15 апреля тариф «Платона» вырос на на четверть и достиг 1,91 рубля за километр пути.