Симоновский районный суд Москвы отказался рассматривать представление Федеральной службы исполнения наказаний, просившей обязать Алексея Навального не совершать административных правонарушений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Виктора Васильева.

По словам Васильева, суд не нашел оснований для удовлетворения представления ведомства.

В случае дальнейших нарушений ФСИН может потребовать поменять условный срок на другой вид наказания.

11 апреля ФСИН обратилась в суд с представлением в отношении Навального. Основанием для обращения стал административный арест политика на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции после задержания на митинге против коррупции 26 марта.