Суд отказался обязать Навального не совершать административных правонарушений
Симоновский районный суд Москвы отказался рассматривать представление Федеральной службы исполнения наказаний, просившей обязать Алексея Навального не совершать административных правонарушений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Виктора Васильева.
По словам Васильева, суд не нашел оснований для удовлетворения представления ведомства.
В случае дальнейших нарушений ФСИН может потребовать поменять условный срок на другой вид наказания.
11 апреля ФСИН обратилась в суд с представлением в отношении Навального. Основанием для обращения стал административный арест политика на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции после задержания на митинге против коррупции 26 марта.
КомментарииПодписаться