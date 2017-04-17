Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук написал открытое письмо в защиту журналистов «Новой газеты», опубликовавших материалы о преследовании геев в республике. Документ опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В письме Шевчук заявил, что знает главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова как честного и порядочного человека. Музыкант также призвал чеченские власти решать проблемы цивилизованным путем.

«Поймите, журналисты „Новой Газеты“ бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были и в каких бы регионах эти права ни нарушали. Если с вами или со мной, не дай Бог, случится несправедливость, они также будут защищать нас, как и других граждан России», — отметил Шевчук.

Ранее «Новая газета» опубликовала заявление редакции о призывах к расправе над журналистами, которые прозвучали, как считают в издании, во время собрания исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни 3 апреля. Позднее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев предупредил, что авторов статей о преследовании геев в Чечне настигнет «возмездие Аллаха».