Люблинский суд Москвы предложит заключить мировое соглашение по иску бизнесмена Алишера Усманова к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Подготовительные работы по заявлению пройдут в 09:15 в четверг, 18 мая. Если сторонам не удастся достигнуть соглашения, то суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

12 апреля Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией из-за расследования о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. По мнению оппозиционера, Усманов заплатил главе правительства взятку, пожертвовав связанным с ним фондам участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 миллиардов рублей. Сам Усманов считает, что эти заявления порочат его честь и достоинство, и требует их опровергнуть. О какой-либо денежной компенсации речи не идет.