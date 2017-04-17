Обновлено: Увольнение Чапкевич прокомментировал Максим Кац

Фонд «Городские проекты» прекратил сотрудничество с координатором петербургского отделения Ксенией Чапкевич. В интервью изданию «Собака.Ru» Чапкевич объяснила свое увольнение разногласиями с учредителями фонда Максимом Кацем и Ильей Варламовым.

По ее словам, Кац и Варламов остались недовольны акцией «Домой», организованной петербургским отделением «Городских проектов» после теракта в метро. В рамках этого флешмоба водители бесплатно подвозили попутчиков.

«Ни Варламов, ни Кац не поддержали нашу кампанию, более того, они начали нас критиковать. Их аргументы были, во-первых, несправедливы, с точки зрения нагрузки на трафик, а во-вторых, бесчеловечны и не учитывали психологический эффект от акции. И я очень эмоционально раскритиковала их в ответ. Это послужило причиной моего увольнения: по их мнению, критика в адрес руководства фонда недопустима», — рассказала Чапкевич.

Ксения Чапкевич намерена создать в городе новое урбанистическое движение. «Скоро выпустим свой независимый, более продуманный и масштабный проект. Наша команда не останавливает свою деятельность — изменится только название организации и площадка, на которой мы будем презентовать результаты работы», — рассказала она.

UPD (17:11): Максим Кац рассказал The Village, что увольнение Чапкевич не связано с проектом «Домой». Он объяснил увольнение координатора ее некорректными заявлениями в адрес других сотрудников.

«Между акцией и увольнением нет никакой связи. У нас состоялось рабочее обсуждение проекта. Я ей сказал, что то, что она хочет сделать, это такой Uber, но только на коленке и за два часа. Практического смысла в этом проекте, скорее всего, не будет. На этом мы закончили. Даже если бы проект был очень неудачным, никогда мы бы не прекратили сотрудничество с координатором. Причина была в том, что Ксения в публичном пространстве написала несколько крайне некорректных сообщений сотруднику редакции Ильи Варламова и самому Варламову», — заявил он.

Кац также добавил, что он пытался урегулировать возникший конфликт, но его попытка не увенчалась успехом.