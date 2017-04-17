Фонд «Городские проекты» прекратил сотрудничество с координатором петербургского отделения Ксенией Чапкевич. В интервью изданию «Собака.Ru» Чапкевич объяснила свое увольнение разногласиями с учредителями фонда Максимом Кацем и Ильей Варламовым.

По ее словам, Кац и Варламов остались недовольны акцией, организованной петербургским отделением «Городских проектов» после теракта в метро. В рамках этого флешмоба водители бесплатно подвозили попутчиков.

«Ни Варламов, ни Кац не поддержали нашу кампанию, более того, они начали нас критиковать. Их аргументы были, во-первых, несправедливы, с точки зрения нагрузки на трафик, а во-вторых, бесчеловечны и не учитывали психологический эффект от акции. И я очень эмоционально раскритиковала их в ответ. Это послужило причиной моего увольнения: по их мнению, критика в адрес руководства фонда недопустима», — рассказала Чапкевич.

На странице петербургского отделения «Городских проектов» Максим Кац написал, что Чапкевич позволила себе некорректные заявления в адрес других сотрудников.

«Если глава „Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца“ в Петербурге публично рассказывает, какие у Ильи Варламова в редакции работают непрофессиональные и беспринципные дураки, то это никуда не годится, человек перестает быть нашим представителем», — отметил он.

Ксения Чапкевич намерена создать в городе новое урбанистическое движение. «Скоро выпустим свой независимый, более продуманный и масштабный проект. Наша команда не останавливает свою деятельность — изменится только название организации и площадка, на которой мы будем презентовать результаты работы», — рассказала она.