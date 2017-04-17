В Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Азимов доставлен для следственных действий в Следственный комитет России. Также отмечается, что у него изъяли боевой пистолет.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.