МВД заблокировал 32 IP-адреса предполагаемых кураторов «групп смерти». Об этом сообщается на сайте «Единой России».

По сообщению МВД, из 42 IP-адресов предполагаемых кураторов установлены 32. По предварительным данным, пользователи находятся в Башкортостане, Краснодарском крае, Омской, Оренбургской и Саратовской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также на территории Украины, Беларуси и Казахстана.

Отмечается, что материал проверки по факту склонения несовершеннолетних к общественно опасным деяниям направлен в следственное управление СК по Владимирской области. При этом причастность несовершеннолетних к участию в распространении СМС-сообщений не установлена.

15 ноября 2016 года правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в Сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства. В декабре Будейкина отправили на психиатрическое обследование, по результатам которого его признали вменяемым.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» было создано восемь сообществ, в которых пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству.