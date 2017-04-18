Суд принял к рассмотрению иск «Медиазоны» к МИД России
Пресненский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск главного редактора сайта «Медиазона» Сергея Смирнова к Министерству иностранных дел России об отказе в предоставлении информации. Об этом в Twitter рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Онлайн-издание «Медиазона» обратилось в Пресненский суд Москвы 7 апреля. Причиной стал отказ МИД России предоставить СМИ информацию о встречах посла России в США Сергея Кисляка. Издание интересовали встречи Кисляка с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост генерального прокурора США, а также с советником президента Дональда Трампа, Джаредом Кушнером. Также журналисты запрашивали данные о контактах бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с россиянами.
11 апреля суд не стал рассматривать обращение главного редактора, отметив, что такие дела не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Смирнов подал другой иск — гражданский, который суд в итоге согласился рассмотреть.
КомментарииПодписаться