Тушинский районный суд Москвы отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» Ирины Иерусалимской, которая требовала от своих работодателей отменить требования о внешнем виде персонала компании. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона».

Иерусалимская жаловалась на пункт 7.1 «Требований к членам кабинного экипажа», который регулирует размер одежды, рост и вес бортпроводников. В этом пункте сказано, что рост работников должен составлять 160–175 сантиметров и они должны иметь размер одежды от 42 до 48. Стюардесса также требовала взыскать часть удержанной компанией зарплаты и миллион рублей компенсации морального вреда.

Представители перевозчика в суде заявили, что требования к внешнему виду стюардесс справедливы, поскольку они работают «на воздушном судне с ограниченным пространством». «Повышенные габариты тела препятствуют быстрому передвижению проводника по проходу, причиняют неудобство в случае столкновения с бортпроводником и не позволяют разойтись бортпроводнику с пассажиром легко и без затруднений, затрудняют выполнение функций по закрытию и открытию полок», — заявил адвокат «Аэрофлота».

Он также рассказал, что перевозчик провел среди пассажиров опрос и выяснил, что они хотели бы видеть «молодых, сильных и привлекательных» стюардесс.

В феврале несколько стюардесс «Аэрофлота» подали на авиакомпанию в суд, обвинив ее в дискриминации сотрудников по внешнему виду. Истицы заявили, что летом 2016 года «Аэрофлот» провел массовое фотографирование под предлогом ребрендинга и заказа новой формы. После этого компания собрала данные о размере одежды стюардесс. Одна из сотрудниц уточнила, что им сказали, что теперь за границу будут летать «только молодые и худые». В самом «Аэрофлоте» эти обвинения отвергли.