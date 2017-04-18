18 апреля в Московском окружном суде выступил бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, которого обвиняют в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает онлайн-издание «Медиазона».

По словам Дадаева, он не причастен к убийству Немцова и первоначально дал признательные показания под давлением.

Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Немцова

Дадаев уверяет, что с сентября по ноябрь 2014 года, когда, по версии следствия, велась подготовка к убийству политика, он находился в Чечне. Затем он приехал в Москву к своему сослуживцу из батальона «Север» — Руслану Геремееву. По словам обвиняемого, в день убийства Немцова, 27 февраля 2015 года, он практически не выходил из квартиры Геремеева на улице Веерной из-за болезни — у него был насморк. Он покинул район лишь 1 марта, когда уехал в Грозный.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова. Следствие считает, что обвиняемые тщательно готовились к убийству политика, но при этом выступали лишь исполнителями поручения бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц. За свою работу они должны были получить вознаграждение в 15 миллионов рублей. По версии следствия, стрелял в оппозиционера именно Дадаев.