Московские власти отказались согласовать акцию «Надоел» движения «Открытая Россия» на Славянской и Старой площадях около администрации президента. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«Для проведения мероприятия департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции организаторам предложен оптимальный маршрут — провести демонстрацию по проспекту Академика Сахарова (сбор участников с 13:00 напротив дома 9 по проспекту Академика Сахарова) до дома 38 по улице Маши Порываевой», — пояснил Черников.

По его словам, «опыт проведения подобных массовых мероприятий в данном пространстве показывает, что здесь возможна организация оптимальных условий для обеспечения безопасности участников, и при этом неизбежные неудобства для москвичей и гостей столицы минимизированы».

Отказ обоснован тем, что на Славянской площади сосредоточено 12 маршрутов общественного транспорта, а значит, перекрытие нарушит связи центра города с другими районами.

Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение акции «Надоел», направленной против президента России Владимира Путина. Акция назначена на 29 апреля.