Центр социального проектирования «Платформа» провел опрос об ограничении государством доступа в интернет для детей. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает информагентство «Москва».

66 % россиян согласны

или скорее согласны с утверждением

о бессмысленности государственного ограничения

доступа в интернет для детей и подростков

«Не согласны или скорее не согласны — 28 %, 6 % затруднились ответить», —говорится в материалах.

Исследование «Платформы» проводилось в марте-апреле 2017 года и включало в себя онлайн-опрос почти 2,2 тысячи пользователей и интервью с 25 экспертами, в том числе антропологами, социологами, детскими психологами, суицидологами, специалистами в области IT и журналистами.