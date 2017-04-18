Сколько россиян назвали бессмысленным ограничение доступа детей в интернет
Центр социального проектирования «Платформа» провел опрос об ограничении государством доступа в интернет для детей. Об этом со ссылкой на данные исследования сообщает информагентство «Москва».
66 %
россиян согласны
или скорее согласны с утверждением
о бессмысленности государственного ограничения
доступа в интернет для детей и подростков
«Не согласны или скорее не согласны — 28 %, 6 % затруднились ответить», —говорится в материалах.
Исследование «Платформы» проводилось в марте-апреле 2017 года и включало в себя онлайн-опрос почти 2,2 тысячи пользователей и интервью с 25 экспертами, в том числе антропологами, социологами, детскими психологами, суицидологами, специалистами в области IT и журналистами.
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