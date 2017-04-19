«Коммерсантъ» и «Новая газета» опубликовали видео допросов обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, на которых они рассказывают о совершенном преступлении.

На первом видео («Коммерсантъ» утверждает, что это был первый допрос подозреваемого в Следственном комитете) Дадаев рассказывает, что именно он стрелял в Немцова. Из его слов следует, что решение об убийстве Немцова было связано с тем, что тот «поддержал» карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и «хотел опубликовать на территории Российской Федерации». Дадаев отрицает, что убийство кто-то заказал и что мотивом преступления были деньги. Он также говорит, что подготовка к убийству началась за несколько месяцев до этого, то есть в 2014 году.

«Новая газета» опубликовала видеозапись допроса другого фигуранта дела, Анзора Губашева. Он также говорит, что мотивом убийства стали якобы допущенные Немцовым высказывания против мусульман и пророка Мухаммеда. Он также заявляет, что к преступлению причастны только он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова. Следствие считает, что обвиняемые тщательно готовились к убийству политика, но при этом выступали лишь исполнителями поручения бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц. За свою работу они должны были получить вознаграждение в 15 миллионов рублей. По версии следствия, стрелял в оппозиционера именно Дадаев.

18 апреля в суде выступил Заур Дадаев, который утверждал, что не причастен к убийству Немцова и первоначально дал признательные показания под давлением.