Выступая перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства, премьер-министр России Дмитрий Медведев отказался прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о его «тайной империи». Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Медведев заявил, что приведенные Алексеем Навальным сведения не соответствуют действительности.

Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев Дмитрий Медведев, премьер-министр России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение премьер-министра не отвечать на вопрос о расследовании. Он добавил, что «один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь — КПСС», не уточнив, что именно имеется в виду.

Вопрос про расследование Навального поступил от депутата Госдумы от КПРФ Николая Коломейцева. Он поинтересовался, как Медведев собирается защищаться от нападок оппозиционера. При этом ранее в руководстве фракции заявляли, что не будут спрашивать Медведева о его «тайной империи», ссылаясь на то, что «и других тем для вопросов полно». Поднять эту тему предлагал Валерий Рашкин, который уже направил депутатский запрос о расследовании в СКР.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра страны Дмитрия Медведева. В нем рассказывается о созданной политиком схеме по владению и управлению особняками, яхтами, агропромышленными компаниями и винодельнями в России и за рубежом через сеть благотворительных организаций и доверенных лиц.

26 марта в стране состоялись антикоррупционные митинги под лозунгом «Он нам не Димон», участники которых призывали власти расследовать факты, упомянутые в отчете ФБК.

Сам Медведев отреагировал на расследование лишь 4 апреля. Он назвал представленные фондом материалы «чушью» и заявил, что ФБК «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы».