В редакцию «Новой газеты» прислали конверт с белым порошком. Об этом сообщается на сайте издания.

Обратного адреса на конверте, адресованном генеральному директору «Новой газеты», нет. Указано лишь, что письмо из Грозного.

Сейчас содержимое конверта проверяет полиция. Также в здании работают специалисты МЧС.

«Однако ни оцепления нет, ни эвакуации не проводится, ничего опасного пока не обнаружено. Пока проводится экспертиза, и сказать что это за вещество, невозможно», — рассказал источник в пресс-службе издания агентству «Москва».

В начале апреля «Новая газета» опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне. После этого власти республики обвинили издание в клевете и пообещали, что журналистов настигнет «возмездие Аллаха». Впоследствии они уточнили, что под возмездием имеется в виду судебный иск.